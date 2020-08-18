Украинские военные вспоминают события шестилетней давности в Иловайске
Как передает Politeka, по поводу шестой годовщины Иловайске высказался бывший нардеп и основатель батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в соцсети.
"Шесть лет назад. Иловайск. Начав движение с поселка Грабское, штурмовая рота "Донбасса" обошла укрепления российских наемников и вошла в город, оказавшись в их тылу. 4 приданых нам БМП ВСУ, под командованием "Позывной Апис", атаковали укрепления с юга и сковали противника огнем. На этом все хваленые "железобетонные укрепленные районы" сепаров закончили свое существование", - рассказал Семенченко.
После этого, по его словам, начали наступление группы из других добровольческих батальонов, целью которых была западная половина.
"Освободив Восточную часть Иловайска, мы завели "Аписа" с его БМП той же дорогой к нам. На ночь закрепились прямо в центре, в школе, было организовано питание и психологическая помощь жителям, находящимся в подвалах административных зданий, бомбоубежищах. За этот день ни одного погибшего", - сообщил Семенчко.
Он отметил, что Иловайск - это не только трагедия, это пример героизма, стойкости и самопожертвования воинов-добровольцев и бойцов ВСУ.
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