У Білорусі дев'ятий день не припиняються протести, що спалахнули після виборів президента 9 серпня

До людей, які відкрито заявляють про фальсифікацію результатів, виходячи з яких Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, щодня приєднуються все нові учасники, передає Politeka.net.

Страйки оголосили працівники найбільших білоруських підприємств, і сьогодні стало відомо, що до таких гігантів як МКЗ, Белшина, БелАЗ та інших додалися працівники найбільшого підприємства країни "Білоруськалій" в Солігорську, яке є одним з найбільших у світі виробників добрив.

Крім того, всі шахти припинили видобуток руди, передає телеграм-канал "Український Діалог".

Їх вимоги не відрізняються від тих, які раніше вже озвучували люди, котрі працюють на інших підприємствах. Вона закликають Олександра Лукашенка піти у відставку, звільнити всіх ув'язнених, притягнути до відповідальності силовиків, які били учасників протестів, а також провести нові вибори під контролем міжнародних спостерігачів.

"Іншого виходу немає! Нас позбавили голосу, виборів, а потім стали вбивати наших дітей! Наша зарплата - це кулі ОМОНу!" - кричали співробітники "Білоруськалія".

Крім того, Білоруський металургійний завод зупинив всі три печі, а працівників БелАЗа замкнули всередині цехів, тому що вони відмовляються працювати.

Раніше ми писали про те, що співробітник підприємства "Белшина" розповів про те, за чиї гроші повезли людей до Мінська на мітинг на підтримку Лукашенка.

"Вчора і сьогодні пішли в автобуси. Сьогодні, там було сказано, Русецьким (Юрій Русецький-виконуючий обов'язки директора заводу масових шин - прим. ред) що їм оплатили ... згодні були працівники, колективи трудові так вирішили і їм це оплатили. Всі здивовані, всі в шоці", - повідомляє чоловік у робочій формі заводу.

Нагадаємо, дівчата кинулися обіймати красеня-військового, який опустив щит у Мінську.

Раніше Politeka писала, що Томенко пояснив причину і головну проблему протестів у Білорусі.

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі перемоги білоруського Майдану.