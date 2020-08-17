В Беларуси девятый день не прекращаются протесты, вспыхнувшие после выборов президента 9 августа
К людям, которые открыто заявляют о фальсификации результатов, исходя из которых Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, каждый день присоединяются все новые участники, передает Politeka.net.
Забастовки объявили работники крупнейших белорусских предприятий, и сегодня стало известно, что к таким гигантам как МКЗ, Белшина, БелАЗ и другим добавились работники крупнейшего предприятия страны «Беларуськалий» в Солигорск, которое является одним из крупнейших в мире производителей удобрений.
Кроме того, все шахты прекратили добычу руды, передает телеграмм-канал «Украинский Диалог».
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Их требования не отличаются от тех, которые ранее уже озвучивали люди, работающие на других предприятиях. Она призывают Александра лукашенко уйти в отставку, освободить всех заключенных, привлечь к ответственности силовиков, которые избивали участников протестов, а также провести новые выборы под контролем международных наблюдателей.
«Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата - это пули ОМОНа!» - кричали сотрудники «Беларуськалия».
Кроме того, Белорусский металлургический завод остановил все три печи, а работников БелАЗа заперли внутри цехов, потому что они отказываются работать.
Ранее мы писали о том, что сотрудник предприятия «Белшина» рассказал о том, за чьи деньги повезли людей в Минск на митинг в поддержку Лукашенко.
«Вчера и сегодня пошли в автобусы. Сегодня, там было сказано, Русецким (Юрий Русецкий – исполняющий обязанности директора завода массовых шин – прим. ред) что им оплатили… согласны были работники, коллективы трудовые так решили и им это оплатили. Все удивлены, все в шоке», – сообщает мужчина в рабочей форме завода.
Напомним, девушки бросились обнимать красавца-военного, опустившего щит в Минске.
Ранее Politeka писала, что Томенко объяснил причину и главную проблему протестов в Беларуси.
Также Politeka сообщала, что Лукашенко назвал страну, в которую бежал бы в случае победы белорусского Майдана.