Глава Россільгоспнагляду Сергій Данкверт придумав, як перешкодити контрабандистам ввозити європейську продукцію, що перебуває під санкціями

Він уже направив в уряд пропозиції, які, на його думку, допоможуть ефективніше боротися з ввезенням у країну "санкціонки" і, крім постачальників, налякають також недобросовісних перевізників і водіїв транспорту, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

З цього приводу в мережі вже з'явилася перша реакція. Так, в блозі "Вуса Пєскова" щосили висміяли ініціативу Россільгоспнагляду.

"Та що вже там? Просто "росіянам харчуватися"", "помідори розстрілюватимуть?", "Першим, хто ввів санкції, був Господь, який заборонив жерти яблука. А ці хочуть бути як він", "не обманюйтеся, перше і не роздумуючи, що зробив би з цими продуктами Господь, так це роздав би бідним нужденним, а не топтав би "ногами" трактора", "Ну,давлять, спалюють... Посилити - це як? Катувати помідори і розстрілювати сири?", "тиснути з особливою жорстокістю", "підтримую. Посилити. Знищення санкціонки - це бойова операція, і для цього потрібно використовувати танки, а не бульдозери. І підходи до місць знищення мінувати, щоб уникнути непотрібних голодних очей у районі проведення бойових операцій", "хоча б у зоопарки віддавали, ведмедиків там погодувати й інших звірят... Ех", - пишуть під публікацією.

Відзначимо, що заборона на поставки продуктів з країн ЄС і США діє з серпня 2014 року. Продовольче ембарго з'явилося у відповідь на санкції Заходу. Ввозити заборонено м'ясо, рибу, морепродукти, сири і молочні продукти, овочі і фрукти, а також деякі інші продукти.

У Росії навіть похвалилися успіхами в області знищення санкційних продуктів. Так, з 2014 року було розчавлено, закопано і спалено понад 36 тисяч тонн продуктів.

Нагадаємо, росіяни збунтувалися після указу Путіна.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Україна готує нові санкції проти Росії та ОРДЛО.