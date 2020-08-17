Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт придумал, как помешать контрабандистам ввозить европейскую продукцию, которая находится под санкциями

Он уже направил в правительство предложения, которые, по его мнению, помогут эффективнее бороться с ввозом в страну «санкционки» и, кроме поставщиков, припугнут также недобросовестных перевозчиков и водителей транспорта, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По этому поводу в сети уже появилась первая реакция. Так, в блоге «Усы Пескова» вовсю высмеяли инициативу Россельхознадзора.

«Да что уж там? Просто «россиянам питаться»», «помидоры будут расстреливать?», «Первым, кто ввёл санкции, был Господь, запретивший жрать яблоки. А эти хотят быть как ОН», «Не обманывайтесь, первое и не раздумывая, что сделал бы с этими продуктами Господь, так это раздал бы бедным нуждающимся, а не топтал бы "ногами" трактора», «Ну, давят, сжигают... Ужесточить - это как? Пытать помидоры и расстреливать сыры?», «давить с особой жестокостью», «Поддерживаю. Ужесточить. Уничтожение санкционки – это боевая операция, и для этого нужно использовать танки, а не бульдозеры. И подходы к местам уничтожения минировать, дабы избежать ненужных голодных глаз в районе проведения боевых операций», «Хотя бы в зоопарки отдавали, мишек там покормить, и других зверят... эх», – пишут под публикацией.

Отметим, что запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США действует с августа 2014 года. Продовольственное эмбарго появилось в ответ на санкции Запада. Ввозить запрещено мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты.

В России даже похвастались успехами в области уничтожения санкционных продуктов. Так, с 2014 года было раздавлено, закопано и сожжено более 36 тысяч тонн продуктов.

Напомним, россияне взбунтовались после указа Путина.

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