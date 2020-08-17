Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський висловився про ситуацію в Білорусі

Футболіст насилу підібрав слова, коментуючи ситуацію в Білорусі. Гравець зізнався, що не любить спілкуватися на політичні теми, але в Білорусі відбуваються жахливі речі.

Таку думку він озвучив в ефірі Youtube-каналу «Бомбардир», передає Обозреватель.

«У Білорусі зараз не особливо весело. Таке, не дуже смішно. Ситуація в Бресті спокійна, але по всіх містах... Як би я не сильно хочу на цю тему говорити, тому що ніколи не обговорюю і не коментую політику, але відбуваються такі речі... Не дуже... М'яко кажучи, божевілля якесь. Байдужим не можна залишатися в такій ситуації. Мирне небо-найголовніше», - заявив Мілевський.

Також раніше повідомлялося, що російський комедійний актор і бард Семен Слєпаков буквально підірвав соцмережі зверненням до білоруського президента Олександра Лукашенка.

Він опублікував довгий та емоційний вірш, у якому озвучує Лукашенко все те, що думає про протести в Білорусі і реакції президента. Семен не особливо вірить, що політик прочитає його вірш, проте озвучив почуття, котрі відчуває після побаченого в Інтернеті, який в РФ поки не відключили: «туга і гіркота» від того, що «колгоспник колишній перетворився на монстра».

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

Як повідомляла Politeka, наляканий Лукашенко терміново звернувся до Путіна, ситуація критична.

Також Politeka писала, що "Людмила Янукович" з'явилася в Мінську і накинулася на білорусів, відео з двійником.