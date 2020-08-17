Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский высказался о ситуации в Беларуси

Футболист с трудом подобрал слова, комментируя ситуацию в Беларуси. Игрок признался, что не любит общаться на политические темы, но в Беларуси происходят чудовищные вещи.

Такое мнение он озвучил в эфире Youtube-канала «Бомбардир», передает Обозреватель.

«В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. Ситуация в Бресте спокойная, но по всем городам... Как бы я не сильно хочу на эту тему говорить, потому что никогда не обсуждаю и не комментирую политику, но происходят такие вещи... Не очень... Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное», – заявил Милевский.

Также ранее сообщалось, что российский комедийный актер и бард Семен Слепаков буквально взорвал соцсети обращением к белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Он опубликовал длинный и эмоциональный стих, в котором озвучивает Лукашенко все то, что думает о протестах в Беларуси и реакции президента. Семен не особо верит, что политик прочитает его стих, однако озвучил чувства, которые испытывает после увиденного в интернете, который в РФ пока не отключили: «тоска и горечь» от того, что «колхозник бывший превратился в монстра».

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

Как сообщала Politeka, напуганный Лукашенко срочно обратился к Путину, ситуация критическая.

Также Politeka писала, что "Людмила Янукович" объявилась в Минске и набросилась на белорусов, видео с двойником.