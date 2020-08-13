Журналіст Володимир Познер висловився про ситуацію в Білорусі і розкритикував Олександра Лукашенка
Думки він озвучив у своїй авторській колонці.
Журналіст згадав останню зустріч з білоруським лідером, і зазначив, що вже тоді зробив якісь висновки про нього.
"Не треба було бути особливо проникливою людиною, щоб ще тоді зрозуміти, хто такий Олександр Лукашенко - радянський продукт в гіршому вигляді, людина, готова заради утримання своєї влади застосувати самі крайні заходи", - зазначив Познер.
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Він упевнений, що дії Лукашенка вже показали, до чого він привів країну.
"Застосування сльозогінного газу, гумових куль, водяних гармат, побиття людей, що вийшли на мирні демонстрації, арешти журналістів – все це підводить до одного твердження: Білорусь при Лукашенку перетворена на поліцейську державу", - упевнений журналіст.
"Чи не прийшла пора внести в ці відносини деякі зміни? Чи не прийшла пора показати як Лукашенку, так і міжнародній спільноті, що Росії небайдуже, кого вважати своїм союзником?",- задався питанням Познер.
Раніше російський комік Гарік Харламов також розкритикував президента Білорусі, закликавши його припинити насильство.
За його словами, те, що відбувається в Білорусі вже виходить за рамки.
"Це ж просто жесть. Намагаюся не лізти в політичні історії, але це вже виходить за рамки просто заворушки", - зазначив комік.
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