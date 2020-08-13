Журналіст Володимир Познер висловився про ситуацію в Білорусі і розкритикував Олександра Лукашенка

Думки він озвучив у своїй авторській колонці.

Журналіст згадав останню зустріч з білоруським лідером, і зазначив, що вже тоді зробив якісь висновки про нього.

"Не треба було бути особливо проникливою людиною, щоб ще тоді зрозуміти, хто такий Олександр Лукашенко - радянський продукт в гіршому вигляді, людина, готова заради утримання своєї влади застосувати самі крайні заходи", - зазначив Познер.

Він упевнений, що дії Лукашенка вже показали, до чого він привів країну.

"Застосування сльозогінного газу, гумових куль, водяних гармат, побиття людей, що вийшли на мирні демонстрації, арешти журналістів – все це підводить до одного твердження: Білорусь при Лукашенку перетворена на поліцейську державу", - упевнений журналіст.

Також він підкреслив, що владі РФ варто переглянути відносини з президентом Білорусі.

"Чи не прийшла пора внести в ці відносини деякі зміни? Чи не прийшла пора показати як Лукашенку, так і міжнародній спільноті, що Росії небайдуже, кого вважати своїм союзником?",- задався питанням Познер.

Раніше російський комік Гарік Харламов також розкритикував президента Білорусі, закликавши його припинити насильство.

За його словами, те, що відбувається в Білорусі вже виходить за рамки.

"Це ж просто жесть. Намагаюся не лізти в політичні історії, але це вже виходить за рамки просто заворушки", - зазначив комік.

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