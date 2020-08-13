Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука висловився про протести в Білорусі

На його думку, Кремль зацікавлений у подальшому перебуванні на посаді президента Білорусі Олександра Лукашенка. Такий висновок він зробив на підставі меседжів пропагандистських ЗМІ:

"Росія вважає, що Лукашенку треба накрутити вуха, але він повинен залишитися", – зазначив Тука. Про це він розповів в інтерв'ю для Обозреватель.

Зокрема, Тука звернув увагу на реакцію кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова на кадри протестів біля посольства Білорусі в Москві. "Люди скандували:"спочатку – Мінськ, потім – Москва".

"І Соловйова, який продемонстрував це в онлайні, від цих скандувань просто рвало на шматки", – зазначив політик.

Він також звернув увагу на те, що пропагандисти називають протестуючих білорусів "екстремістами, фашистами і нацистами" всього лише тому, що ті несуть білоруські прапори і скандують "Живе Білорусь", тобто Кремль знайшов свій інтерес в білоруському повстанні.

Таким чином, на сьогоднішній день для президента РФ Володимира Путіна знаходження Лукашенка на посаді – принципове питання.

"Я повинен констатувати, що згідно з поведінкою російських ЗМІ, Лукашенку треба дати під зад, провчити, але не виганяти", – резюмував Тука.

Нагадаємо, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

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