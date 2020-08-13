Жителів окупованого півострова не просто попередили про другу хвилю епідемії китайського вірусу, а й назвали абсолютно конкретні терміни

Про це у своєму Twitter повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим25%.

В опублікованому скріні йдеться про те, що медпрацівники Криму отримали повідомлення про другу хвилю коронавірусу, яка почнеться 21 вересня.

"Зараз лікарні "не переповнені", і тому ми спокійно пересуваємося, працюємо, купуємо за шалені гроші продукти, курорти знімають пінку з напливу туристів. А рівно 21 вересня (після закриття сезону) почнеться "друга хвиля", так як не всі встигли бюджетні гроші освоїти", – пише в мережі користувач Олена Луціва.

При цьому вона додала, що в адміністрації "глави" Криму Сергія Аксьонова нібито цю інформацію спростували.

"А що вони ще скажуть?",- скептично зазначила автор.

Раніше ми писали про те, що українці не повинні бути милосердними в питанні постачання води в окупований Крим. Таку думку висловив відомий політолог, журналіст і співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

"Це проблеми окупантів. І людей, які підтримують окупантів у Криму. Ми не повинні бути милосердними до окупантів. Тому що окупанти використовують наше милосердя, щоб нас знищити. Методично нарізаючи, як шмат сала. Тому всі розмови, що ми там дамо воду, тому що "там наші люди" - це пособництво окупантам", – підкреслив Романенко.

Ми також писали, що кримчани все більше незадоволені росіянами, які приїхали на півострів на ПМЖ і поводяться по відношенню до місцевих жителів безпардонно.

Нагадавши, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.