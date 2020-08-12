Український журналіст Павло Казарін попередив Олександра Лукашенка

За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко, намагаючись придушити протест у своїй країні, повторює шлях біглого українського екс-президента Віктора Януковича за часів Майдану.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Казарін впевнений, що у білоруського лідера вже не вийде змусити людей повернутися до колишнього світогляду і способу життя, а повстання не зупинити - воно залишиться в думках.

"Олександр Лукашенко став архітектором національного повстання. Віктор Янукович міг би багато йому розповісти. Наприклад, про те, чим загрожує поразка. Як напівзабуті герої минулого повертаються в національний пантеон. Про те, як особиста поразка вождя стає колективною поразкою його етики та естетики. Олександр Лукашенко може думати, що йому під силу кийками загнати цю естетику знову в підпілля. Але, насправді, він її лише легітимізує", - зазначив журналіст.

Казарін нагадав, що Янукович був головним інгредієнтом обох майданів. Проти нього на одних барикадах об'єдналися люди різного віку, географій і професій. Тепер така ж роль дісталася Лукашенку в історії Білорусі.

Крім того, він акцентував увагу на тому, що президент Білорусі зумів максимально полегшити завдання своїм противникам. Адже цілих 26 років будував у своїй країні "СРСР з 40 сортами ковбаси", боровся з історичною пам'яттю і символами.

Головне те, що Білорусь зараз отримує досвід національного повстання, який не вийде обнулити, навіть якщо повстання програє або повсталі опиняться в меншості в порівнянні з байдужими.

Нагадаємо, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

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