Украинский журналист Павел Казарин предупредил Александра Лукашенко

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь подавить протест в своей стране, повторяет путь бегло украинского экс-президента Виктора Януковича во времена Майдана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Казарин уверен, что у белорусского лидера уже не получится заставить людей вернуться к прежнему мировоззрению и образу жизни, а восстание не остановить - оно останется в мыслях.

"Александр Лукашенко стал архитектором национального восстания. Виктор Янукович мог бы многое ему рассказать. Например, о том, чем чревато поражение. Как полузабытые герои прошлого возвращаются в национальный пантеон. О том, как личное поражение вождя становится коллективным поражением его этики и эстетики. Александр Лукашенко может думать, что ему под силу дубинками загнать восстание снова в подполье. Но, на самом деле, он ее лишь узаконит", – отметил журналист.

Казарин напомнил, что Янукович был главным ингредиентом обоих Майданов. Против него на одних баррикадах объединились люди самых разных возрастов, географий и профессий. Теперь такая же роль досталась Лукашенко в истории Беларуси.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что президент Беларуси сумел максимально облегчить задачу своим противникам. Ведь целых 26 лет строил в своей стране "СССР с 40 сортами колбасы", боролся с исторической памятью и символами.

Главное то, что Беларусь сейчас получает опыт национального восстания, который не получится обнулить, даже если восстание проиграет или восставшие окажутся в меньшинстве по сравнению с равнодушными.

Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

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