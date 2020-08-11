Протести, які спалахнули в Білорусі після президентських виборів, залишили Олександру Лукашенку не так багато варіантів вирішення ситуації

Політичний експерт аналітичного центру DemocracyНouse Анатолій Октисюк у блозі для "Главреда" вважає, що, найімовірніше, Лукашенко, який вшосте очолить Білорусь, зможе придушити протести, у яких занадто мало ресурсів.

У цілому ж результат залежить від того, наскільки готова мобілізуватися опозиція і як багато людей вона зможе залучити.

"Білоруси вимагають, щоб Лукашенко пішов з влади, але сам він цього точно ніколи не зробить. Хіба що в труні "поїде" з посади... Лукашенко не збирається ні йти з влади, ні ділитися ним з ким-небудь. Тому він цілком готовий застосовувати насильство і за дві ночі протестів довів свою готовність до жорстких методів. Найбільша небезпека зараз полягає в тому, що білоруські силовики почнуть застосовувати зброю проти протестувальників, і почнеться розстріл", – пише експерт.

У цій ситуації тривогу викликає позиція країн Заходу, які не поспішають особливо реагувати на те, що відбувається в Білорусі, розв'язуючи руки Лукашенку. Чим закінчиться ескалація насильства, залишається тільки здогадуватися.

Якщо він зможе придушити протести, то перетворить країну на подобу Північної Кореї посеред Європи. Невизнання всього цивілізованого світу штовхне Білорусь в обійми Росії з подальшою реалізацією будь-яких вимог Кремля.

З іншого боку, жорстке придушення протестів з тисячами затриманими і сотнями постраждалих точно відріже Лукашенка від Заходу.

Однак, впевнений Октисюк "батька" не захоче танцювати під дудку Путіна і будуватиме авторитарну державу за допомогою налаштованої за майже 30 років потужної репресивної машини.

У свою чергу білоруси, яких обдурили, надалі будуть протистояти несправедливості. Тому у Лукашенка залишиться тільки два шляхи:

"Або він остаточно зануриться в обійми Росії і поглибить інтеграцію з нею, або почне будувати власну КНДР з усіма витікаючими з цього наслідками. При цьому він не надто стурбований можливим погіршенням добробуту білорусів-мовляв, є картопля, сало і огірки, тому з голоду не помруть", – зазначає автор.

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