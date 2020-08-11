Жителі окупованого Донецька все частіше скаржаться у соціальних мережах на свавілля, яке творять у місті бойовики

Причому в небезпеці опинилися не тільки дорослі, а й діти, передає Politeka.net.

Чергову історії про те, як окупанти лякають і погрожують людям, опублікувала в Twitter користувач під ніком Василиса Петрівна.

"Син сьогодні пішов вигуляти нашого "крокодила". П'яна псина з орденами причепилася до моїх хлопчиків за те, що малий заборонив йому гладити собаку і не відповідав, як звуть пса і скільки він коштує грошей. Опудало почало загрожувати синові моєму розстрілом. Типу не поважає воюваку. С * ки, ненавиджу", – написала жінка.

Зазначимо, що раніше в "ДНР" різко засумували за ватажком бойовиків Олександром Захарченком. У групі "В Макіївці" з'явилося фото загиблого бойовика з автоматом, що сидить за столом і підпис: "Батя, повернись, ми всі прос*али. Такого звидеця ми навіть не могли уявити".

Також про те, що витворяють найманці, написав на своїй сторінці у Фейсбуці житель підконтрольного терористам Донецька Олег Вікторович.

"По вулиці проїхала машина, з вікон стріляли в повітря... Такого не було навіть у 14((", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в графі "Місце роботи" в соцмережі чоловік позначив "Донецьку народну республіку", і, судячи з публікацій, завзято підтримує окупацію Донбасу і радіє загибелі українських військових. Однак той факт, що він поскаржився на подію в Донецьку, дає підстави вважати, що витівки найманців дістали навіть особливо завзятих прихильників "руського миру".

Нагадавши, Кобзона "підселили" до Захарченка в центрі Донецька.

Як повідомляла Politeka, бойовики придумали бюст ліквідованому ватажкові, українці сміються.

Також Politeka писала, що окупанти масово зачищають Донецьк від української символіки.