Жители оккупированного Донецка все чаще жалуются в социальных сетях на беспредел, который творят в городе боевики
Причем в опасности оказались не только взрослые, но и дети, передает Politeka.net.
Очередную истории о том, как оккупанты пугают и угрожают людям, опубликовала в Twitter пользователь под ником Василиса Петровна.
«Сын сегодня пошёл выгулять нашего «крокодила». Пьяная псина с орденами прицепилась к моим мальчикам за то, что малой запретил ему гладить собаку и не отвечал, как зовут пса и сколько он стоит денег. Чучело начало грозить сыну моему расстрелом. Типа не уважает воевателя. С*ки, ненавижу», – написала женщина.
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Отметим, что ранее в «ДНР» резко заскучали по главарю боевиков Александру Захарченко. В группе «В Макеевке» появилось фото погибшего боевика с автоматом, сидящего за столом и подпись: «Батя, вернись, мы все прос*али. Такого звидеца мы даже не могли представить».
Также о том, что вытворяют наемники, написал на своей странице в Фейсбуке житель подконтрольного террористам Донецка Олег Викторович.
«По улице проехала машина, из окон стреляли в воздух... Такого не было даже в 14((», – говорится в сообщении.
Отметим, что в графе «место работы» в соцсети мужчина обозначил «Донецкую народную республику», и, судя по публикациям, рьяно поддерживает оккупацию Донбасса и радуется гибели украинских военных. Однако тот факт, что он пожаловался на произошедшее в Донецке, дает основания полагать, что выходки наемников достали даже особо рьяных сторонников «русского мира».
Напомним, Кобзона "подселили" к Захарченко в центре Донецка.
Как сообщала Politeka, боевики придумали бюст ликвидированному главарю, украинцы смеются.
Также Politeka писала, что оккупанты массово зачищают Донецк от украинской символики.