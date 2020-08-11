Жители оккупированного Донецка все чаще жалуются в социальных сетях на беспредел, который творят в городе боевики

Причем в опасности оказались не только взрослые, но и дети, передает Politeka.net.

Очередную истории о том, как оккупанты пугают и угрожают людям, опубликовала в Twitter пользователь под ником Василиса Петровна.

«Сын сегодня пошёл выгулять нашего «крокодила». Пьяная псина с орденами прицепилась к моим мальчикам за то, что малой запретил ему гладить собаку и не отвечал, как зовут пса и сколько он стоит денег. Чучело начало грозить сыну моему расстрелом. Типа не уважает воевателя. С*ки, ненавижу», – написала женщина.

Отметим, что ранее в «ДНР» резко заскучали по главарю боевиков Александру Захарченко. В группе «В Макеевке» появилось фото погибшего боевика с автоматом, сидящего за столом и подпись: «Батя, вернись, мы все прос*али. Такого звидеца мы даже не могли представить».

Также о том, что вытворяют наемники, написал на своей странице в Фейсбуке житель подконтрольного террористам Донецка Олег Викторович.

«По улице проехала машина, из окон стреляли в воздух... Такого не было даже в 14((», – говорится в сообщении.

Отметим, что в графе «место работы» в соцсети мужчина обозначил «Донецкую народную республику», и, судя по публикациям, рьяно поддерживает оккупацию Донбасса и радуется гибели украинских военных. Однако тот факт, что он пожаловался на произошедшее в Донецке, дает основания полагать, что выходки наемников достали даже особо рьяных сторонников «русского мира».

Напомним, Кобзона "подселили" к Захарченко в центре Донецка.

Как сообщала Politeka, боевики придумали бюст ликвидированному главарю, украинцы смеются.

Также Politeka писала, что оккупанты массово зачищают Донецк от украинской символики.