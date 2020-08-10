Полтавець Ілля Крамер разом з друзями створив першу в Україні копію автомобіля Tesla Cybertruck

Про 25-річного хлопця, який перетворив старий бусик на копію однієї з останніх розробок компанії Ілона Маска, розповів телеканал «PTV Полтавське ТБ». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Ілля з дитинства захоплювався машинами і буквально виріс в автомайстерні, на шиномонтажі, вивчився на автомеханіка.

"Ми якось побачили, що Ілон Маск випустив Tesla і почули, що в 2021 - 2022 році вона вийде. Ну і по фінансам вона, мінімальна компектація 40 тисяч доларів, максимальна - 80 тисяч. Тобто непідйомно», – розповів Ілля.

Тоді полтавець і загорівся ідеєю зробити таку машину власними силами.

Його Tesla має в довжину шість метрів. Автомобіль конструювали за вимірами оригіналу, а за основу взяли старий бус Citroen 1991 року випуску.

Щоб переробити автомобіль, довелося розібрати салон, видавити скло, зняти двері, оптику, зрізати дах і прибрати всі непотрібні елементи кузова.

Щоб копія американського авто вийшла потрібної довжини, мікровтобус розрізали навпіл, а потім майже кожну частину металопрофілю, який тримає кузов, відрізали і приварювали знову.

На даний момент автомобіль готовий ще не повністю, але своїми обрисами вже схожий на американський оригінал. Двері, як і в справжній Tesla Cybertruck, – без ручок, відкриваються за допомогою пульта. У машини місткий кузов, але багато деталей, каже Ілля, довелося робити без верстатів, руками.

Зараз полтавець усуває дрібні "косяки", які випливають з кожним виїздом. Поки що салон авто не дороблений, але це – питання часу.

Всього на створення цієї машини пішло півроку. Автомобіль поки не зареєстрований, тому вільно покататися на ньому по місту неможливо.

Відзначимо, що матеріали, які використовувалися в створенні справжнього Tesla Cybertruck, не зустрічаються в інших автомобілях. Так, матеріал, з якого зроблений кузов пікапа, раніше використовувався в ракеті-носії, сталь 30х. Через цей матеріал пікап має таку квадратну форму.

Нагадавши, у мережі розповіли про головні переваги Tesla Cybertruck.

Як повідомляла Politeka, у Харкові знайшли аналог легендарного електрокара.

Також Politeka писала, що Україна зганьбилася на презентації Microsoft у Києві