Полтавчанин Илья Крамер вместе с друзьями создал первую в Украине копию автомобиля Tesla Cybertruck

О 25-летнем парне, который превратил старый бусик в копию одной из последних разработок компании Илона Маска, рассказал телеканал «PTV Полтавське ТБ». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Илья с детства увлекался машинами и буквально вырос в автомастерской, на шиномонтажке, выучился на автомеханика.

«Мы как-то увидели, что Илон Маск выпустил Tesla и услышали, что в 2021- 2022 году она выйдет. Ну и по финансам она, минимальная компектация 40 тысяч долларов, максимальная – 80 тысяч. То есть неподъемно», – рассказал Илья.

Тогда полтавчанин и загорелся идеей сделать такую машину собственными силами.

Его Tesla имеет в длину шесть метров. Автомобиль конструировали по замерам оригинала, а за основу взяли старый бус Citroen 1991 года выпуска.

Чтобы переделать автомобиль, пришлось разобрать салон, выдавить стекло, снять двери, оптику, срезать крышу и убрать все ненужные элементы кузова.

Чтобы копия американского авто получилась нужной длины, микровтобус разрезали пополам, а затем почти каждую часть металопрофиля, который держит кузов, отрезали и приваривали вновь.

На данный момент автомобиль готов еще не полностью, но своими очертаниями уже похож на американский оригинал. Двери, как и в настоящей Tesla Cybertruck, – без ручек, открываются с помощью пульта. У машины вместительный кузов, но много деталей, говорит Илья, пришлось делать без станков, руками.

Сейчас полтавчанин устраняет мелкие «косяки», которые выплывают с каждым выездом. Пока что салон авто не доделан, но это – вопрос времени.

Всего на создание этой машины ушло полгода. Автомобиль пока не зарегистрирован, поэтому свободно покататься на нем по городу невозможно.

Отметим, что материалы, которые использовались в создании настоящего Tesla Cybertruck, не встречаются в других автомобилях. Так, материал, из которого сделан кузов пикапа, ранее использовался в ракете-носителе, сталь 30Х. Из-за этого материала пикап обладает такой квадратной формой.

Напомним, в сети рассказали о главных достоинствах Tesla Cybertruck.

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