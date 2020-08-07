Скільки людей можна було б нагодувати!

За останні п'ять років у Росії знищили понад 36 тисяч тонн санкційних продуктів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Як правило, давилися тракторами, спалювалися і закопувалися продукти, які ввозилися в Росію шляхом «помилкового транзиту» через Білорусь, Вірменію, Казахстан і Киргизію. Серед них - м'ясо, сир, фрукти і багато іншого.

Продуктове ембарго щодо країн, які підтримали санкції проти Росії за окупацію Криму і війну на Донбасі, підписав у серпні 2014 року президент РФ Володимир Путін. Першими під дію указу потрапили країни ЄС, США, Канада, Норвегія, Австралія. У серпні 2015 року список доповнили Чорногорією, Ісландією, Ліхтенштейном й Албанією, а в січні 2016-го там опинилася і Україна.

Згідно з документом, продукти, що надходять з країн, які під російськими санкціями, підлягають знищенню. Під дію указу потрапили м'ясна, рибна та молочна продукції, овочі, фрукти, субпродукти, тваринний жир і тваринна олія.

У Кремлі такому варварству знайшли своє пояснення, зазначивши, що контрабанда продуктів, яка істотно зросла, завдає країні «економічних збитків».

У мережі таке "досягнення" російської влади не могло не викликати скепсис.

"Вітаю росіян з цією великою подією!!! Пропоную провести на честь цього досягнення парад на Красній площі! А також провести показове знищення пармезану, хамону та інших західних продуктів перед усіма магазинами "п'ятірочка" в присутності головних путінців (пенсів)", "скільки голодних людей похилого віку і дітлахів можна було нагодувати. Тварі", "Не скигліть. Улюблений лідер сказав, що іноді заради своєї економіки (тобто його економіки) вигідніше все знищити, ніж ввозити в країну. Тим більше, якщо це назвати захистом свого виробника. Все йде, як він накреслив", "як і кількість влаштованих воєн з великою кількістю загиблих зі свого боку", – пишуть у коментарях до публікації блогера під ніком Մιtαuskαs.

"Рекорди йо*@нутої цивілізації. Аналогів у світі немає!", - написав він.

Нагадаємо, росіяни збунтувалися після указу Путіна.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Україна готує нові санкції проти Росії та ОРДЛО.