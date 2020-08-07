Сколько людей можно было бы накормить!

За последние пять лет в России уничтожили более 36 тысяч тонн санкционных продуктов

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Как правило, давились тракторами, сжигались и закапывались продукты, которые ввозились в Россию по пути «ложного транзита» через Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию. Среди них – мясо, сыр, фрукты и многое другое.

Продуктовое эмбарго в отношении стран, поддержавших санкции против России за оккупацию Крыма и войну на Добассе, подписал в августе 2014 года президент РФ Владимир Путин. Первыми под действие указа попали страны ЕС, США, Канада, Норвегия, Австралия. В августе 2015 года список дополнили Черногорией, Исландией, Лихтенштейном и Албанией, а в январе 2016-го там оказалась и Украина.

Согласно документу, продукты, поступающие из стран, попавших под российские санкции, подлежат уничтожению. Под действием указа оказались мясная, рыбная и молочна продукции, овощи, фрукты, субпродукты, животный жир и животное масло.

В Кремле такому варварству нашли свое объяснение, отметив, что контрабанда продуктов, которая существенно возросла, наносит стране «экономический ущерб».

В сети такое «достижение» российских властей не могло не вызвать скепсис.

«Поздравляю русских с этим великим событием!!! Предлагаю провести в честь этого достижения парад на Красной площади! А также, провести показательное уничтожение пармезана, хамона и других западных продуктов перед всеми магазинами "пятёрочка" в присутствии главных путинцов (пенсов)», «Сколько голодных стариков и ребятишек, можно было накормить. Твари», «Не скулите. Любимый Лидер сказал, что иногда ради своей экономики (т.е. его экономики), выгоднее всё уничтожить, чем ввозить в страну. Тем более, если это озаглавить защитой своего производителя. Всё идёт, как он начертал», «Как и количество устроенных войн с большим количеством погибших со своей стороны», – пишут в комментариях к публикации блогера под ником Մιtαuskαs.

"Рекорды е*@нутой цивилизации. Аналогов в мире нет!", – написал он.

Напомним, россияне взбунтовались после указа Путина.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Украина готовит новые санкции против России и ОРДЛО.