Президент Білорусі Олександр Лукашенко у разі поразки на виборах видасть "вагнерівців" Україні

Про це у своєму блозі для Обозреватель пише кандидат історичних наук, історик, археолог і блогер Сергій Климовський, інформує Politeka.

Зробить він це для того, вважає автор, щоб помститися Москві.

"Якщо Лукашенко не стане президентом, то "вагнерівців" видасть в Україну однозначно, щоб помститися Кремлю", – переконаний історик.

Також Климовський акцентує увагу на тому моменті, що крім повішення рейтингу, затримання "вагнерівців" дало Лукашенку ще один козир у його протистоянні Кремлю.

"У нього з'явився найпотужніший інструмент для тиску на Кремль, який тепер поставлений перед вибором: залишити Лукашенка в спокої і думати, що запропонувати йому в обмін на "вагнерівців" або готуватися до глобальної поразки на інформаційному фронті і потім з подивом нити: звідки в світі береться стільки русофобії", – вважає Сергій Климовський.

Politeka повідомляла, що в Білорусі чоловіків віком до 35 років призивають на 25-денну мобілізацію. Про це повідомив військовий кореспондент Семен Пегов.

"Повістки від військкоматів отримують, зокрема, жителі прикордонної з Росією Вітебської області. Військкомати сповіщають про це чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах ЗС РБ, розсилаючи повістки і обдзвонюючи окремих громадян особисто. Вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в останні кілька тижнів на території Білорусі ускладнилася і без того непроста ситуація. Після того, як між Росією і Мінськом почалися певні конфлікти, пройшов вже не один місяць. Все починалося з цін на" блакитне паливо " і з чуток про можливу анексію Росією Республіки Білорусь. Згодом стало відомо, що під столицею Білорусі були затримані десятки бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера".

Тепер на телеграм-каналі WarGonzo, який посилається на" Дилетант", з'явилося повідомлення про те, що в Мінську активізувалися силовики. У місто почали стягувати велику кількість військових, і швидше за все це пов'язано з майбутніми президентськими виборами або напруженою обстановкою з країною-агресором. Ніякої офіційної інформації про це в Білорусі поки не надають.

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