Президент Беларуси Александр Лукашенко в случае поражения на выборах выдаст "вагнеровцев" Украине

Об этом в своем блоге для Обозревателя пишет кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Сергей Климовский, информирует Politeka.

Сделает он это для того, считает автор, чтобы отомстить Москве.

"Если Лукашенко не станет президентом, то "вагнеровцев" выдаст в Украину однозначно, чтобы отомстить Кремлю", – убежден историк.

Также Климовский акцентирует внимание на том моменте, что помимо повешения рейтинга, задержание "вагнеровцев" дало Лукашенко еще один козырь в его противостоянии Кремлю.

"У него появился мощнейший инструмент для давления на Кремль, который теперь поставлен перед выбором: оставить Лукашенко в покое и думать, что предложить ему в обмен на "вагнеровцев" или готовиться к глобальному поражению на информационном фронте и потом с удивлением ныть: откуда в мире берётся столько русофобии", – считает Сергей Климовский.

Politeka сообщала, что в Беларуси мужчин в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную мобилизацию. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

"Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области. Военкоматы оповещают об этом мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах ВС РБ, рассылая повестки и обзванивая отдельных граждан лично. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах", – говорится в сообщении.

Как известно, в последние несколько недель на территории Беларуси осложнилась и без того непростая ситуация. После того, как между Россией и Минском начались определенные конфликты, прошел уже не один месяц. Все начиналось с цен на "голубое топливо" и со слухов о возможной аннексии Россией Республики Беларусь. Впоследствии стало известно, что под столицей Беларуси были задержаны десятки боевиков частной военной кампании "Вагнера".

Теперь на телеграмм-канале WarGonzo, который ссылается на "Дилетант", появилось сообщение о том, что в Минске активизировались силовики. В город начали стягивать большое количество военных, и скорее всего это связано с предстоящими президентскими выборами или напряженной обстановкой со страной-агрессором. Никакой официальной информации об этом в Беларуси пока не предоставляют.

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