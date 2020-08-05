Водій марштуки в Запоріжжі відмовився везти пасажирів поки не пообедает
Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий блогер Станіслав Мікурін на своїй сторінці в Facebook.
Дивний випадок стався в запорізькому автобусі, що курсує за маршрутом №59.
За словами чоловіка, водій автобуса сказав пасажирам про те, що через 5 хвилин він повинен бути на кінцевій зупинці на Набережній, і якщо він не встигне прибути туди в потрібний йому час, то зупинить автобус посеред маршруту і почне обідати, а пасажири будуть змушені його почекати.
"Поки я тут писав, залишилася хвилина дослівно" У мене через хвилину обід, будете чекати поки я пожру", і ми зупинилися", - розповів блогер.
Повідомляється, що деякі пасажири покинули громадський транспорт і пішли пішки.
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"На моє запитання причини відмови, сказав, що порожні місця для нормальних людей, які платять гроші… Нагадав йому про правила проїзду, то в грубій формі почав виганяти. Зробив фото цього хамло, на якому ви бачите ставлення до людини", - зазначив учасник АТО.
Також боєць впевнений, що водій повинен понести покарання за такий вчинок.
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