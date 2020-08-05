Водій марштуки в Запоріжжі відмовився везти пасажирів поки не пообедает



Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий блогер Станіслав Мікурін на своїй сторінці в Facebook.



Дивний випадок стався в запорізькому автобусі, що курсує за маршрутом №59.

За словами чоловіка, водій автобуса сказав пасажирам про те, що через 5 хвилин він повинен бути на кінцевій зупинці на Набережній, і якщо він не встигне прибути туди в потрібний йому час, то зупинить автобус посеред маршруту і почне обідати, а пасажири будуть змушені його почекати.

"Поки я тут писав, залишилася хвилина дослівно" У мене через хвилину обід, будете чекати поки я пожру", і ми зупинилися", - розповів блогер.

Повідомляється, що деякі пасажири покинули громадський транспорт і пішли пішки.

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді і вигнав учасника АТО.