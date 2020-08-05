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Водитель марштуки в Запорожье отказался везти пассажиров пока не пообедает



Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный блогер Станислав Микурин на своей страничке в Facebook.



Странный случай произошел в запорожском автобусе, курсирующем по маршруту №59.

По словам мужчины, водитель автобуса сказал пассажирам о том, что через 5 минут он должен быть на конечной остановке и если не успеет, то остановит автобус посреди маршрута и начнет обедать, а пассажиры будут вынуждены его ждать.

"Пока я тут писал, осталась минута дословно" У меня через минуту обед, будете ждать пока я пожру", и мы остановились", - рассказал блогер.

Сообщается, что некоторые пассажиры покинули общественный транспорт и пошли пешком.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде и выгнал участника АТО.