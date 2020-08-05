Водитель марштуки в Запорожье отказался везти пассажиров пока не пообедает

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный блогер Станислав Микурин на своей страничке в Facebook.

Странный случай произошел в запорожском автобусе, курсирующем по маршруту №59.

По словам мужчины, водитель автобуса сказал пассажирам о том, что через 5 минут он должен быть на конечной остановке и если не успеет, то остановит автобус посреди маршрута и начнет обедать, а пассажиры будут вынуждены его ждать.

"Пока я тут писал, осталась минута дословно" У меня через минуту обед, будете ждать пока я пожру", и мы остановились", - рассказал блогер.

Сообщается, что некоторые пассажиры покинули общественный транспорт и пошли пешком.

Популярные статьи сейчас

Беда с экс-любовником Заворотнюк Сергеем Жигуновым: "Шансов выжить не было"

Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."

Как выглядели Лорак, Джоли, Брежнева и другие звезды на школьных выпускных: топ неожиданных фото

Скандальный судья "Х-фактор" влип в новый скандал после болезни: "По мне психушка плачет...."
Показать еще

Ранее мы сообщали, что в Запорожье водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде и выгнал участника АТО.

"На мой вопрос причины отказа, сказал, что пустые места для нормальных людей, которые платят деньги… Напомнил ему о правилах проезда, то в грубой форме начал выгонять. Сделал фото этого хамло, на котором вы видите отношение к человеку", - отметил участник АТО.

Также боец уверен, что водитель должен понести наказание за такой поступок.

Напомним, в Днепре водитель маршрутки сорвался на ребенка: швырял деньгами и орал

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке Днепра окончился страшным: сердце упало в пятки, нужно проверить психику

Также Politeka писала, что подросток выстрелил в лицо младшему брату под Днепром: врачи рассказали о последствиях

 

 