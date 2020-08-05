Водитель марштуки в Запорожье отказался везти пассажиров пока не пообедает
Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный блогер Станислав Микурин на своей страничке в Facebook.
Странный случай произошел в запорожском автобусе, курсирующем по маршруту №59.
По словам мужчины, водитель автобуса сказал пассажирам о том, что через 5 минут он должен быть на конечной остановке и если не успеет, то остановит автобус посреди маршрута и начнет обедать, а пассажиры будут вынуждены его ждать.
"Пока я тут писал, осталась минута дословно" У меня через минуту обед, будете ждать пока я пожру", и мы остановились", - рассказал блогер.
Сообщается, что некоторые пассажиры покинули общественный транспорт и пошли пешком.
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"На мой вопрос причины отказа, сказал, что пустые места для нормальных людей, которые платят деньги… Напомнил ему о правилах проезда, то в грубой форме начал выгонять. Сделал фото этого хамло, на котором вы видите отношение к человеку", - отметил участник АТО.
Также боец уверен, что водитель должен понести наказание за такой поступок.
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