В Улан-Уде витратять близько 200 мільйонів рублів на закупівлю 42 автобусів з цитатами російського президента Володимира Путіна

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ і соцмережі.

Відповідно до тендерної документації, на бортах автобусів, розрахованих на 50 пасажирів кожен, будуть зображені пам'ятки Улан-Уде. Це «вузол щастя», «голова» Володимира Леніна (відомого в Бурятії пам'ятника), театр опери і балету, тріумфальна арка і постамент з місцевого «Арбата». Крім того, кожен з транспортних засобів буде з цитатами глави держави «Народний бюджет – ініціатива людей» і «Далекий Схід — ключовий напрямок розвитку».

Така ініціатива вже піддалася першим глузуванням у соціальних мережах. Наприклад, на сторінці «Вуса Пєскова» в Twitter опублікували новину, під якою відразу ж з'явилися десятки іронічних коментарів. Люди пропонували свої варіанти цитат Путіна, які справді стали крилатими:

«Це падіння в прірву. Які вже зупинки», «Треба ще їх доукомплектувати розгойдуванням», «Поки я президент, економіка країни підніматися не буде!», «А цитати Гітлера будуть?», «Часу на розкачку немає. Як раб на галерах. Мочити в сортирах. Вона потонула», «Культ особистості в чистому вигляді», «Треба ще трохи потерпіти», «Навіщо вам дороги, якщо у вас немає машин», «Прошу прийняти це з розумінням», «Немає часу для розкачки, якби у бабусі був #$%, вона була б дідусем», «Сьогодні їм автобуси з цитатами Путіна подавай,а завтра вони його череп цілувати будуть», «Вже краще цитатки Стетхема, вони набагато простіші».

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