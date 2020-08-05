В Улан-Удэ потратят около 200 миллионов рублей на закупку 42 автобусов с цитатами российского президента Владимира Путина

Об этом cообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ и соцсети.

Согласно тендерной документации, на бортах автобусов, рассчитанных на 50 пассажиров каждый, будут изображены достопримечательности Улан-Удэ. Это «узел счастья», «голова» Владимира Ленина (известного в Бурятии памятника), театр оперы и балеты, триумфальная арка и постамент с местного «Арбата». Кроме того, каждое из транспортных средств будет с цитатами главы государства «Народный бюджет – инициатива людей» и «Дальний Восток — ключевое направление развития».

Такая инициатива уже поддалась первым насмешкам в социальных сетях. Например, на странице «Усы Пескова» в Twitter опубликовали новость, под которой сразу же появились десятки ироничных комментариев. Люди предлагали свои варианты цитат Путина, которые поистине стали крылатыми:

«Это падение в пропасть. Какие уж остановки», «Надо еще их доукомплектовать раскачкой», «Пока я президент, экономика страны подниматься не будет!», «А цитаты Гитлера будут?», «Времени на раскачку нет. Как раб на галерах. Мочить в сортирах. Она утонула», «Культ личности в чистом виде», «Надо ещё немного потерпеть», «Зачем вам дороги, если у вас нет машин», «Прошу принять это с пониманием», «Нет времени для раскачки, если бы у бабушки был #$%, она была бы дедушкой», «Сегодня им автобусы с цитатами Путина подавай,а завтра они его череп целовать будут», «Уж лучше цитатки Стэтхема, они намного безобиднее».

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