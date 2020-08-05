У Тристоронній контактній групі по Донбасу після призначення Кравчука з'явився ще один представник почесного віку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Гордон".

Так, у ТКГ буде працювати колишній прем'єр-міністр України 87-річний Вітольд Фокін.

За словами Фокіна, він вважає "честю у фіналі свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині". При цьому він наголосив, що не вважає свій вік проблемою.

"Деякі люди образливо висловлюються, сміються з приводу нашого віку і так далі. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь у фіналі свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина - це Україна і її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським", - заявив Фокін.

Він також розповів, що пропозицію брати участь в роботі ТКГ отримав від глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Що ж стосується переговорного процесу, Фокін заявив, що "без компромісів не буває домовленостей".

"Я, як і Леонід Макарович, впевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б з групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію і поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України", - наголосив Фокін.

Нагадаємо, відомий український журналіст Роман Цимбалюк поставив на місце Кравчука після слів про Донбас: "Можна тільки виграти або програти".

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей по Донбасу: "Користь тільки для...".