В Трехсторонней контактной группе по Донбасу после назначения Кравчука появился еще один представитель почетного возраста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Гордон".

Так, в ТКГ будет работать бывший премьер-министр Украины 87-летний Витольд Фокин.

По словам Фокина, он считает "честью в финале своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине". При этом он подчеркнул, что не считает свой возраст проблемой.

"Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю за честь в финале своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина - это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - заявил Фокин.

Он также рассказал, что предложение участвовать в работе ТКГ получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

Что же касается переговорного процесса, Фокин заявил, что "без компромиссов не бывает договоренностей".

"Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попытаться найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины", - подчеркнул Фокин.

Как известно, Леониду Кравчуку уже 86 лет, и это стало поводом для дискуссий в украинском обществе, так как многие усомнились в способности первого президента Украины полноценно выполнять свою работу в ТКГ в столь преклонном возрасте. Кроме того, Кравчук неоднократно отличился заявлениями, которые общественность и ряд политических деятелей трактовали как "сдачу интересов Украины".

Напомним, известный украинский журналист Роман Цимбалюк поставил на место Кравчука после слов о Донбассе: "Можно только выиграть или проиграть".

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".