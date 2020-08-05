Надпотужні вибухи у порту столиці Лівану Бейруті, що перетворили на руїни половину міста і забрали десятки життя, стали топ-темою світових новин

Українка Ірина Карапата, яка навчається в ліванському університеті «Каслік», у момент вибуху перебувала за п'ять кілометрів від епіцентру вибуху. Вона розповіла Hromadske, що відчувала в ті жахливі моменти.

За її словами, ввечері прогримів перший вибух, який сильно насторожив. Вже через хвилину будинок почало трясти, як при землетрусі, а потім пролунав другий вибух, що заглушив вуха, а далі почалася паніка, посипалися шибки у вікнах у сусідів.

«Вибух був настільки потужним, що ударна хвиля вибила шибки, а іноді і двері на відстані 5 км. Зрештою звук вибуху був чутний по всій території Лівану», – згадує вона.

Дівчина розповіла, що першою думкою було, що це – атака Ізраїлю, відразу зникли інтернет і зв'язок.

«Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму з боку порту», – додала українка.

Люди відразу почали бігти, тримаючись на безпечній відстані від місця вибуху, а в новинах озвучили перші версії надзвичайної події. Зараз жителі міста і країни чекають офіційних пояснень від керівництва Лівану.

За даними посольства України в Лівані, поки що інформації про постраждалих в результаті вибуху українців немає.

Another angle on the Beirut harbor explosions — this one from the sea pic.twitter.com/U2k2zTi3Ew — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Як відомо, в результаті двох вибухів у порту Бейрута загинули щонайменше 78 людей, понад чотири тисячі отримали поранення, декілька кварталів міста повністю зруйновані. Число жертв може зрости, оскільки під уламками будівель залишаються люди.

У ЗМІ зазначається, що вибух був такої сиди, що його відчули навіть на Кіпрі, який знаходиться на відстані 240 км від епіцентру ПП.

У зв'язку з великою кількістю жерптв і руйнуваннями в країні оголошено триденний траур.

Раніше в МВС Лівану повідомили, що точна причина вибуху залишається невідомою і буде оголошена тільки за підсумками розслідування. В даний момент розглядається кілька варіантів, серед яких вибух на складі піротехніки або детонація конфіскованих раніше вибухових речовин, які зберігалися на складі.

Нагадаємо, потужний вибух у столиці розніс будинки і машини, дуже багато жертв: кадри НП і подробиці.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів в Києві після захоплення заручників в Луцьку.

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