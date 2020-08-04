Шість років тому добровольці звільнили Мар'їнку від окупантів

Шість років тому українські добровольці звільнили від окупантів Мар'їнку Донецької області

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення Telegram-каналу "Хроніки Рідіка".

Так, рівно 6 років тому, у 2014 році, батальйон "Азов" прокинувся по команді "Підйом!", і саме так почався бойовий виїзд на операцію зі звільнення тоді ще підконтрольної терористам Мар'їнки.

"Як зараз пам'ятаю ці збори, навантаження бойового комплекту і провіанту в машини і вантажівки, суперечки за оглядові місця в транспорті або навіть просто місця, адже ніхто не хотів залишитися на базі, всі хотіли проявити себе, всі як один хотіли прогнати окупанта з нашої землі", - йдетьсяв повідомленні.

Тоді українські добровольці вирушили бойовою колоною в довгий шлях на окуповані бойовиками території Донбасу.

"Все почалося з невеликої командирської оперативки перед самим початком операції. Андрій Білецький, Серьога Боцман, Черкас, Троян ще раз проговорили свої зони відповідальності, загальний план і почалося...", - пригадує блогер.

В результаті оперативних дій українських добровольців Мар'їнка була звільнена від окупантів, а терористи понесли чисельні втрати.

"Шість років тому добровольці зробили це. Всім причетним великий уклін.

Всім, хто віддав життя, вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

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