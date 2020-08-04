Шесть лет назад добровольцы освободили Марьинку от оккупантов

Шесть лет назад украинские добровольцы освободили от оккупантов Марьинку Донецкой области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Telegram-канала "Хроники Ридика".

Так, ровно 6 лет назад, в 2014 году, батальон "Азов" проснулся по команде "Подъем!", и именно так начался боевой выезд на операцию по освобождению тогда еще подконтрольной террористам Марьинки.

"Как сейчас помню эти сборы, нагрузки боевого комплекта и провианта в машины и грузовики, споры за обзорные места в транспорте или даже просто места, ведь никто не хотел остаться на базе, все хотели проявить себя, все как один хотели прогнать оккупанта с нашей земли", - йдетьсяв сообщении.

Тогда украинские добровольцы отправились боевой колонной в долгий путь на оккупированные боевиками территории Донбасса.

"Все началось с небольшой командирской оперативки перед самым началом операции. Андрей Билецкий, Серега Боцман, Черкасс, Троян еще раз проговорили свои зоны ответственности, общий план и началось...", - вспоминает блогер.

В результате оперативных действий украинских добровольцев Марьинка была освобождена от оккупантов, а террористы понесли многочисленные потери.

"Шесть лет назад добровольцы сделали это. Всем причастным большой поклон.

Всем отдавшим жизнь вечная память", - говорится в сообщении.

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