Бізнесмен Олексій Давиденко обурився поведінкою українців під час карантину
Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, ситуація сталася в літаку.
"Люди йшли по Аеропорту в масках. Проходили паспортний контроль в масках. Стояли в чергах на відстані 1.5 метра один від одного у масках", - зазначив блогер.
Але, зайшовши в літак обстановка змінилася.
"Повний літак МАУ безсмертних термінаторів. Практично у всіх маски спущені з особи. У кого з носа, у кого на губу, у кого на підборіддя, у кого взагалі на шию - для галочки.
"Повний літак МАУ безсмертних термінаторів. Практично у всіх маски спущені з особи. У кого з носа, у кого на губу, у кого на підборіддя, у кого взагалі на шию - для галочки.
Але так щоб закривали рот і ніс - практично ні в кого. 200 осіб зайшовши в закритий літак, сівши в крісла по шість чоловік в ряд без дистанції - дружно зняли маски. Бо. Безсмертні", - іронізував блогер.
Він зазначив, що навіть на прохання стюардес одягнути засоби захисту, що люди ніяк не відреагували.
"Всім пофіг. Інстинкт самозбереження відсутній. Чесно. Я б цих людей взагалі нікуди не випускав. У них распіз**йство і по**зм в крові. Йде зростання. Ліжка заповнюються. Ми 8-е в Європі за кількістю хворих. Ми 15-е в Європі за летальності від корони", - зазначив він.
Також Давиденко розповів, як його знайомі помер через китайського вірусу.
"Повірте, померти від вірусу в 42 він точно не збирався. А ви і далі поводьтеся, як зграя тупих і диких мавп", - резюмував блогер.
Нагадаємо, з 1 серпня адаптивний карантин в Україні буде діяти по-новому, країна поділена на 4 зони епідемічної небезпеки, змінено підхід до віднесення інших країн до червоної та зеленої зон.
Нагадаємо, посилення карантину в Україні, Ляшко зробив термінова заява: "Після 1 серпня..."
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