Бізнесмен Олексій Давиденко обурився поведінкою українців під час карантину



Як передає Як передає Politeka.net , відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ситуація сталася в літаку.



"Люди йшли по Аеропорту в масках. Проходили паспортний контроль в масках. Стояли в чергах на відстані 1.5 метра один від одного у масках", - зазначив блогер.

Але, зайшовши в літак обстановка змінилася.



"Повний літак МАУ безсмертних термінаторів. Практично у всіх маски спущені з особи. У кого з носа, у кого на губу, у кого на підборіддя, у кого взагалі на шию - для галочки.