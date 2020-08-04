Бизнесмен Алексей Давиденко возмутился поведением украинцев во время карантина
Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.
По его словам, ситуация произошла в самолете.
"Люди шли по Аэропорту в масках. Проходили паспортный контроль в масках. Стояли в очередях на расстоянии 1.5 метра друг от друга в масках", - отметил блогер.
Но, зайдя в самолет обстановка изменилась.
"Полный самолёт МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица. У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею - для галочки.
"Полный самолёт МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица. У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею - для галочки.
Но так чтоб закрывали рот и нос - практически ни у кого. 200 человек зайдя в закрытый самолёт, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции - дружно маски сняли. Ибо. Бессмертные", - иронизировал блогер.
Он отметил, что даже на просьбу стюардесс одеть средства защиты, люди никак не отреагировали.
"Всем пофиг. Инстинкт самосохранения отсутствует. Честно. Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них распиз**йство и по**изм в крови. Идёт рост. Койки заполняются. Мы 8-е в Европе по количеству заболевших. Мы 15-е в Европе по летальности от короны", - отметил он.
Также Давиденко рассказал, как его знакомы скончался из-за китайского вируса.
"Поверьте, умереть от вируса в 42 он точно не собирался. А вы и дальше ведите себя как стая тупых и диких обезьян", - заключил блогер.
Напомним, с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет действовать по-новому, страна поделена на 4 зоны эпидемической опасности, изменен подход к отнесению других стран к красной и зеленой зонам.
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