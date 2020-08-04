Бизнесмен Алексей Давиденко возмутился поведением украинцев во время карантина

Как передает Как передает Politeka.net , соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook. По его словам, ситуация произошла в самолете.

"Люди шли по Аэропорту в масках. Проходили паспортный контроль в масках. Стояли в очередях на расстоянии 1.5 метра друг от друга в масках", - отметил блогер. Но, зайдя в самолет обстановка изменилась.



"Полный самолёт МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица. У кого с носа, у кого на губу, у кого на подбородок, у кого вообще на шею - для галочки.

Но так чтоб закрывали рот и нос - практически ни у кого. 200 человек зайдя в закрытый самолёт, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции - дружно маски сняли. Ибо. Бессмертные", - иронизировал блогер.



Он отметил, что даже на просьбу стюардесс одеть средства защиты, люди никак не отреагировали.

Он отметил, что даже на просьбу стюардесс одеть средства защиты, люди никак не отреагировали.

"Всем пофиг. Инстинкт самосохранения отсутствует. Честно. Я бы этих людей вообще никуда не выпускал. У них распиз**йство и по**изм в крови. Идёт рост. Койки заполняются. Мы 8-е в Европе по количеству заболевших. Мы 15-е в Европе по летальности от короны", - отметил он.