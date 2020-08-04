Російський публіцист Олександр Невзоров назвав головну причину щастя українців
Зростання Росії та падіння України у "рейтингу щастя" пояснюється тим, що люди завжди щасливіші через те, у кого вкрали, тим не менш, в України є багато підстав для щастя, головне з яких – Революція Гідності.
Таку думку він висловив 2017 року для видання Обозреватель.
"Той, хто вкрав, завжди щасливіші, ніж ті, у кого вкрали. До тих пір, поки його не зловили і не посадили. Потім настає зворотня ситуація. З урахуванням того, що Росія тут торжествує, ніякої загадки тут немає", - зазначив публіцист.
ПриватБанк оголосив про нове правило зняття готівки, що кардинально зміниться: "До 500 гривень ..."
Курс долара злетить до 40 гривень, українці поплатяться за зміни в Нацбанку: "Абсолютне зло"
Красуню з «Квартал 95» застукали за сороміцьким заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: «Життя таке»
Дощі атакують Україну з новою силою, кого чекає удар: точний прогноз
За його словами, він бачить в Україні багато підстав для щастя, яких у Росії немає.
"Чесно кажучи, в Україні бачу дуже багато підстав для щастя. У чому, по-вашому, полягає найбільша підстава для щастя? Це зроблена революція. Це дуже серйозно. У Росії так жодного разу не вийшло. Вона завжди одних покидьків змінювала іншими. Ніколи принцип відносин влади і народу ніхто не міняв", - відповів публіцист", - стверджує Невзоров.
"Ви знаєте, революція завжди приходить без стуку. І вона завжди досить раптово. Якби її можна було передбачати як хімічну реакцію, ймовірно, світ був би взагалі іншим. Але всі ж вірять у те, що її не буде до останнього моменту. І в 1917 році теж вірили, що цього не трапиться. Тим не менш, вона сталася. І ось тут, я думаю, нас чекає дуже багато цікавого", - пообіцяв Невзоров.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.