Російський публіцист Олександр Невзоров назвав головну причину щастя українців

Зростання Росії та падіння України у "рейтингу щастя" пояснюється тим, що люди завжди щасливіші через те, у кого вкрали, тим не менш, в України є багато підстав для щастя, головне з яких – Революція Гідності.

Таку думку він висловив 2017 року для видання Обозреватель.

"Той, хто вкрав, завжди щасливіші, ніж ті, у кого вкрали. До тих пір, поки його не зловили і не посадили. Потім настає зворотня ситуація. З урахуванням того, що Росія тут торжествує, ніякої загадки тут немає", - зазначив публіцист.

За його словами, він бачить в Україні багато підстав для щастя, яких у Росії немає.

"Чесно кажучи, в Україні бачу дуже багато підстав для щастя. У чому, по-вашому, полягає найбільша підстава для щастя? Це зроблена революція. Це дуже серйозно. У Росії так жодного разу не вийшло. Вона завжди одних покидьків змінювала іншими. Ніколи принцип відносин влади і народу ніхто не міняв", - відповів публіцист", - стверджує Невзоров.

"Ви знаєте, революція завжди приходить без стуку. І вона завжди досить раптово. Якби її можна було передбачати як хімічну реакцію, ймовірно, світ був би взагалі іншим. Але всі ж вірять у те, що її не буде до останнього моменту. І в 1917 році теж вірили, що цього не трапиться. Тим не менш, вона сталася. І ось тут, я думаю, нас чекає дуже багато цікавого", - пообіцяв Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.