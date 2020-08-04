Российский публицист Александр Невзоров назвал главную причину счастья украинцев

Рост России и падение Украины в "рейтинге счастья" объясняется тем, что укравший всегда счастливее того, у кого украли; тем не менее, у Украины есть много оснований для счастья, главное из которых – Революция Достоинства.

Такое мнение он высказал 2017 года для издания Обозреватель.

"Тот, кто украл, всегда счастливее, чем тот, у кого украли. До тех пор, пока его не поймали и не посадили. Потом наступает обратная ситуация. С учетом того, что Россия тут торжествует, никакой загадки здесь нет", - отметил публицист.

По его словам, он видит в Украине много оснований для счастья, которых в России нет.

"Честно говоря, в Украине вижу очень много оснований для счастья. В чем, по-вашему, состоит самое большое основание для счастья? Это сделанная революция. Это очень серьезно. У России так ни разу не получилось. Она всегда одних подонков сменяла другими. Никогда принцип отношения власти и народа никто не менял", - ответил публицист", - утверждает Невзоров.

"Вы знаете, революция всегда приходит без стука. И она всегда достаточно внезапна. Если бы ее можно было предсказывать как химическую реакцию, вероятно, мир был бы вообще иным. Но все же верят в то, что ее не случится до последнего момента. И в 1917 году тоже верили, что ее не случится. Тем не менее, она произошла. И вот здесь, я думаю, нас ждет очень много интересного", - пообещал Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.