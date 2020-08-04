Повернення Крима в «рідну гавань», простіше кажучи, окупація Росією, все більше і більше змушують місцевих жителів сумувати за Україною

У соціальних мережах жителі півострова скаржаться на те, що росіяни перетворюють Крим на гетто. Чергову порцію збурень виклав на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Кримський Бандерівець, передає Politeka.net.

Він традиційно опублікував скріни, з яких зрозумілою загальна картина життя на півострові. Так, топ-новина останніх днів – це охоронець з нагайкою, котрий прогнав сім'ю з приватного нібито пляжу.

«Тепер нагайки в хід пішли. Підеш на пляж в один день й опинишся покаліченим або вбитим. І не місцевий же цей нелюдь», «Ласкаво просимо в Крим. Все включено», «Може, кріпосне право повернули, а ми ще не в курсі?», «Не виправдовую хамства, але наскільки вже задовбали ці паркани і «господарі» пляжів. Скрізь тільки й читаєш: вигнали там, вигнали сям. Раніше було ще більше людей, але такої нісенітниці не було. А зараз куди не плюнь – все приватне або в оренді», «Реалії російського Криму! Хочеш потрапити на пляж – отримай батогом або жени 200 тис.», «Руський мир у всій красі! За це ми ходили на референдуим?»– пишуть кримчани, підкреслюючи, що від минулого життя, коли місцеві дійсно не почувалися людьми другого сорту, залишилися в минулому.

Також жителі Криму, особливо Севастополя, в шоці від культури «братів». Сесевастопольци обурюються тим, що нетверезі гості міста перетворили газони на Приморському бульварі на пляж. Севастопольців шокувало те, що для росіян, як виявилося, в порядку речей - лежання на газонах.

Однак автор публікації не відчуває ніякого співчуття до співвітчизників, які тепер активно обурюються.

«Ви самі всього цього хотіли — отримайте батоги, паркани, огорожі, скоро найласіші шматки землі та прибережної території відійдуть ненаситній зграї чинуш, інше — під забудову готельчиками, і ви будете дивитися на море через ґрати», – резюмував він.

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