Відомий художник Олександр Ройтбурд висловився про сучасну Росію

За його словами, в сьогоднішньої Росії дуже важко не зійти з розуму через маніпулятивні технології Федеральної служби безпеки.

Таку думку він озвучив 2018 року на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає Обозреватель.

"У Росії вважають, що з Кримом, звичайно, не комільфо вийшло, але він не бутерброд. На Донбасі там у них громадянська війна, але ми так один по одному скучили, а ми ж брати, це все уряду сваряться, а у нас культурний обмін і ми вище цього...", - іронізує художник.

За його словами, він не буде розривати відносини з росіянами, які зберегли совість і ясність розуму серед тотального божевілля.

"Ні, я не розриваю дружніх стосунків з росіянами, які зберегли совість, порядність і ясність розуму серед тотального божевілля. Я їх за це ще більше поважаю і люблю. Я навіть можу зрозуміти і пробачити багатьох з тих, хто е*нулся з почуття спільної долі з батьківщиною і народом - в сьогоднішній Росії важко не е*нуться. Будь-який жест примирення я вважаю маніпулятивною технологією ФСБ", - написав він.



Також раніше повідомлялося, що Олександр Ройтбурд пояснив, чому потрібно підтримати російськомовних в Україні. На його думку, російськомовних людей в Україні необхідно підтримувати, бо інакше вони перестануть асоціювати себе з державою.

Також Politeka писала, що художник Ройтбурд розповів про темний період в історії України.