У московському парку Горького сталася бійка між колишніми десантниками і росгвардійцями

Про це пише Politeka, посилаючись на повідомлення в російських ЗМІ.

Повідомляється, що бійка сталася в неділю, 2 серпня, коли в Росії святкували День ВДВ.

На кадрах відеозйомок, які робили відвідувачі парку, видно, що у одного ВДВ-шника розбите обличчя, інший в цей час б'ється з росгвардійцем.

За словами очевидців, десантників обурило те, що омонівці нападають на них натовпом.

Інше джерело стверджує, що конфлікт стався після того, як десантників попросили вести себе адекватно і не заважати іншим відпочивальникам.

В Москве в парке Горького произошла массовая драка между DVD-шниками и росгвардейцами. Есть несколько пострадавших.



Ебала жаба гадюку. pic.twitter.com/JPjDVwQNr3 — 🇪🇺R A S S E L🇪🇦 (@XaslerTv) August 2, 2020

У соцмережах активно обговорюють подію, думки розділилися. Одні вважають, що колишні десантники мають рацію і вітають їх зі святом, інші переконані, що те, що сталося лише ганьбить їх.

Причому, коментують конфлікт не тільки росіяни, а й українці, про що можна судити за повідомленнями українською мовою.

"Нехай хоч підбивають один одного. Не шкода. Та ну. Нікого НЕ порізалі на ремені. Нікого не поринете в уазіки. Наваляти б цим рогвардейцам. Не шкода. Сором і ганьба! Так швидко припинили ... і жертв, на жаль, практично немає ... відшльопаю тільників ", - пишуть люди.

Politeka повідомляла, що російський боксер Михайло Старцев і чемпіонка світу з кікбоксингу Лілія Ворогушіна влаштували бійку в російському Барнаулі.

Свідки події стверджують, що Старцев і Ворогушіна почали бити інваліда з тростиною, за якого вирішив заступитися 40-річний Павло Рухля. Він вдарив кикбоксерши, після чого Старцев завдав йому сильного удару в обличчя. Рухля впав і вдарився головою об асфальт. У підсумку він помер на місці.

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