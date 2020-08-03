У московському парку Горького сталася бійка між колишніми десантниками і росгвардійцями

Про це пише Politeka, посилаючись на повідомлення в російських ЗМІ.

Повідомляється, що бійка сталася в неділю, 2 серпня, коли в Росії святкували День ВДВ.

На кадрах відеозйомок, які робили відвідувачі парку, видно, що у одного ВДВ-шника розбите обличчя, інший в цей час б'ється з росгвардійцем.

Популярні новини зараз

Гаряча Ратаковськи без краплі сорому вийшла на прогулянку в бюстгалтері: "Миловидний персик"

Розлучення Пугачової та Галкіна, у примадонни зробили гучну заявку: "Розійдуться у..."

Розпалена Асмус показала витівки під душем: "Що робить друга рука?"

Пенсії в Україні стануть менше, з'явилося жорстке попередження ПФУ: «Якщо пенсіонер не ...»
Показати ще

За словами очевидців, десантників обурило те, що омонівці нападають на них натовпом.

Інше джерело стверджує, що конфлікт стався після того, як десантників попросили вести себе адекватно і не заважати іншим відпочивальникам.

У соцмережах активно обговорюють подію, думки розділилися. Одні вважають, що колишні десантники мають рацію і вітають їх зі святом, інші переконані, що те, що сталося лише ганьбить їх.

Причому, коментують конфлікт не тільки росіяни, а й українці, про що можна судити за повідомленнями українською мовою.

"Нехай хоч підбивають один одного. Не шкода. Та ну. Нікого НЕ порізалі на ремені. Нікого не поринете в уазіки. Наваляти б цим рогвардейцам. Не шкода. Сором і ганьба! Так швидко припинили ... і жертв, на жаль, практично немає ... відшльопаю тільників ", - пишуть люди.

Politeka повідомляла, що російський боксер Михайло Старцев і чемпіонка світу з кікбоксингу Лілія Ворогушіна влаштували бійку в російському Барнаулі.

Свідки події стверджують, що Старцев і Ворогушіна почали бити інваліда з тростиною, за якого вирішив заступитися 40-річний Павло Рухля. Він вдарив кикбоксерши, після чого Старцев завдав йому сильного удару в обличчя. Рухля впав і вдарився головою об асфальт. У підсумку він помер на місці.

У центрі Дніпра чоловік побив дівчину, кадри: "Негарно виражалася на адресу ..."

"Зі словами« Слава Росії! »": Поліцейських на Одещині звинуватили в побитті воїна АТО.

Під Києвом близько 20 осіб влаштували бійку зі стріляниною, кадри: є поранені.