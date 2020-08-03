В московском парке Горького произошла потасовка между бывшими десантниками и росгвардейцами

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сообщения в российских СМИ.

Сообщается, что потасовка случилась в воскресенье, 2 августа, когда в России праздновали День ВДВ.

На кадрах видеосъемок, которые делали посетители парка, видно, что у одного ВДВ-шника разбито лицо, другой в это время дерется с росгвардейцем.

По словам очевидцев, десантников возмутило то, что омоновцы нападают на них толпой.

Другой источник утверждает, что конфликт случился после того, как десантников попросили вести себя адекватно и не мешать другим отдыхающим.

В Москве в парке Горького произошла массовая драка между DVD-шниками и росгвардейцами. Есть несколько пострадавших.



Ебала жаба гадюку. pic.twitter.com/JPjDVwQNr3 — 🇪🇺R A S S E L🇪🇦 (@XaslerTv) August 2, 2020

В соцсетях активно обсуждают происшествие, мнения пользователей разделились. Одни считают, что бывшие десантники правы и поздравляют их с праздником, другие убеждены, что произошедшее лишь позорит их.

Причем, комментируют конфликт не только россияне, но и украинцы, о чем можно судить по сообщениям на украинском языке.

"Пусть хоть подбивают друг друга. Не жалко. Та ну. Нікого не порізали на ремені. Нікого не погрузили в уазики. Наваляли бы этим рогвардейцам. Не жалко. Стыд и позор! Так быстро прекратили... и жертв, к сожалению, практически нет... Отшлёпали тельняшек", – пишут люди.

Politeka сообщала, что российский боксер Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина устроили драку в российском Барнауле.

Свидетели произошедшего утверждают, что Старцев и Ворогушина начали бить инвалида с тростью, за которого решил заступиться 40-летний Павел Рохлов. Он ударил кикбоксершу, после чего Старцев нанес ему мощный удар в лицо. Рохлов упал и ударился головой об асфальт. В итоге он скончался на месте.

В центре Днепра мужчина избил девушку, кадры: "Некрасиво выражалась в адрес..."

"Со словами «Слава России!»": полицейских на Одесчине обвинили в избиении воина АТО.

Под Киевом около 20 человек устроили драку со стрельбой, кадры: есть раненые.