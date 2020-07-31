Призначення Леоніда Кравчука головою ТКГ є фікцією

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

"Всі ці призначення Кравчука показують марність процесів (у Мінську - ред.). Були б важливими процеси, ставили б когось більш вагомого. А так просто імітація бурхливої діяльності. Втім, це стосується і інших інститутів держави, яка у нас саме по собі сумна, місцями весела фікція", - вважає політолог.
 
Крім того, він запропонував створити нову політсилу в Україні.
 
"У світлі останніх призначень можна на вибори запускати Нафталінову партію України. А в якості партійного символу взяти моль", - зазначив Романенко.

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Нагадаємо,  глава української делегації в тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.

Його місце вже погодився зайняти президент Леонід Кравчук.

Також ми повідомляли, що волонтер Наталя Юсупова розкритикувала призначення першого президента України головою ТКГ.

Чоловікові 86 років, а він все ніяк не може заспокоїтися, все мало йому. Літає чартерами з олігархами, сидить у ВІП ложі, гуляє на днях народженнях, життя вдалося. Коли він став президентом країни, де було ядерну зброю і понад 50 мільйонів українців. При ньому почали дербанить країну, продавати кораблі і заводи. Тридцять років пройшло, країна зруйнована!", - обурилася волонтер.

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