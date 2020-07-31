Призначення Леоніда Кравчука головою ТКГ є фікцією
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.
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Нагадаємо, глава української делегації в тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.
Його місце вже погодився зайняти президент Леонід Кравчук.
Також ми повідомляли, що волонтер Наталя Юсупова розкритикувала призначення першого президента України головою ТКГ.
Чоловікові 86 років, а він все ніяк не може заспокоїтися, все мало йому. Літає чартерами з олігархами, сидить у ВІП ложі, гуляє на днях народженнях, життя вдалося. Коли він став президентом країни, де було ядерну зброю і понад 50 мільйонів українців. При ньому почали дербанить країну, продавати кораблі і заводи. Тридцять років пройшло, країна зруйнована!", - обурилася волонтер.
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