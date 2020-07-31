"Всі ці призначення Кравчука показують марність процесів (у Мінську - ред.). Були б важливими процеси, ставили б когось більш вагомого. А так просто імітація бурхливої діяльності. Втім, це стосується і інших інститутів держави, яка у нас саме по собі сумна, місцями весела фікція", - вважає політолог.

Крім того, він запропонував створити нову політсилу в Україні.