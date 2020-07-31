Ну як так можна?

В мережі показали, що сталося з президентської яхтою "Крим"

Як передає Politeka.net, про це розповіли в Telegram-каналі "Черговий ООС".

Крим нікому не потрібен. По ходу, Крим у нас нікому не здався. Ні, мова поки не про півострів, а про корабель 3 рангу "Крим" Держприкордонслужби", - зазначили автори каналу.

Раніше це був розкішний корабель спецпризначення, який неофіційно називався "яхтою президента".

"Він використовувався для перевезення вищих осіб держави (Кравчук його обожнював). Однак все це в минулому, і "Крим" починає повільно гнити без ремонту. А ремонту не передбачається - всім пох на аукціон не було подано жодної тендерної пропозиції. Сумно і символічно, як з крейсером "Україна"", - поскаржилися автори каналу.

Російська чемпіонка Олександра Бойкова залишилася в жаху після поїздки в аннексированный Крим

Подорож з Ялти в Новий Світ, коли стокилометровое відстань довелося долати 4,5 години, стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння спортсменки. Бойкова написала, що її вразила страшна бідність містечок, через які довелося проїхати під час цієї поїздки.