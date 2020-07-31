В сети показали, что произошло с президентской яхтой "Крым"
Как передает Politeka.net, об этом рассказали в Telegram-канале "Черговий ООС".
Крым никому не нужен. По ходу, Крым у нас никому не сдался. Нет, речь пока не о полуострове, а о корабле 3 ранга "Крым" Госпогранслужбы", - отметили авторы канала.
Ранее это был роскошный корабль спецназначения, который неофициально именовался "яхтой президента".
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"Он использовался для перевозки высших лиц государства (Кравчук его обожал). Однако все это в прошлом, и "Крым" начинает медленно гнить без ремонта. А ремонта не предвидеться - всем пох в аукцион не было подано ни одного тендерного предложения. Печально и символично, как с крейсером "Украина"", - пожаловались авторы канала.
Российская чемпионка Александра Бойкова осталась в ужасе после поездки в аннексированный Крым
Путешествие из Ялты в Новый Свет, когда стокилометровое расстояние пришлось преодолевать 4,5 часа, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения спортсменки. Бойкова написала, что ее поразила жуткая бедность городков, через которые пришлось проехать во время этой поездки.
"Честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут", - написала фигуристка.
Кроме того, она написала и о том, что на оккупированном полуострове "нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам, там просто нечем заняться".
Напомним, развитие не предусматривается: в РФ признались, зачем аннексировали Крым.
Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа в Крыму: украинцам показали новые кадры бедствия.
Также Politeka писала, что Крымский мост «обвалят»: Путин получил болезненный удар.