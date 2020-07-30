Український актор і телеведучий Богдан Юсипчук висловився про український кінематограф

За його словами, для того, щоб український фільм був рентабельним, його бюджет повинен бути невисоким.

Таку думку він висловив 2016 року в прямому ефірі "Обозревателя".



"В Україні кіноринок обмежений. На нього вийти складно, а на російський ринок – неможливо. На європейський кіноринок вийти дуже важко, але якщо вийти, то можна не тільки відбити гроші, а й заробити. Стосовно українського кінематографу, якщо фільм виходить на вітчизняний ринок, то він повинен бути низькобюджетним, адже дуже важко вийти на самоокупність", - зазначив він.

Як підкреслив Юсипчук, в українського кіно є майбутнє, адже вже було значно збільшено фінансування.

Також раніше повідомлялося, що актор Олексій Горбунов розповів, що запропонував би чиновникам від культури зняти кіно про Україну, "бо на нас в Європі дивляться як на село". "Коли ви уявляєте Україну, люди в Європі сміються", - додав Горбунов. Артист зазначив, що справжню країну і її людей не показують у фільмах на ТБ.

"Моя країна – ті, хто були на Майдані. Це обличчя тих людей, які загинули. Моя країна – це молоде покоління, яке мене навчило мужності, вдихнуло в мене героїзм. Це почалося з Майдану", - заявив актор.

Нагадаємо, що актор Горбунов виправдав Усика та Ломаченка за дружбу з росіянами.

Як повідомляла Politeka, Горбунов вказав на помилку України, яка існує 20 років.

Також Politeka писала, зірка російського кіно Горбунов вирішив допомогти бійцям АТО грошима.