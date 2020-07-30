Украинский актер и телеведущий Богдан Юсипчук высказался об украинском кинематографе

По его словам, для того, чтобы украинский фильм был рентабельным, его бюджет должен быть невысоким.

Такое мнение он высказал 2016 года в прямом эфире "Обозревателя".



"В Украине кинорынок ограниченный. На него выйти сложно, а на российский рынок – невозможно. На европейский кинорынок выйти очень тяжело, но если выйти, то можно не только отбить деньги, а и заработать. Касаемо украинского кинематографа, если фильм выходит на отечественный рынок, то он должен быть низкобюджетным, ведь очень трудно выйти на самоокупаемость", - отметил он.

Как подчеркнул Юсипчук, у украинского кино есть будущее, ведь уже было значительно увеличено финансирование.

Также ранее сообщалось, что актер Алексей Горбунов рассказал, что предложил бы чиновникам от культуры снять кино об Украине, "потому что на нас в Европе смотрят как на село". "Когда вы представляете Украину, люди в Европе смеются", - добавил Горбунов. Артист отметил, что настоящую страну и ее людей не показывают в фильмах на ТВ.

"Моя страна – те, кто были на Майдане. Это лица тех людей, которые погибли. Моя страна – это молодое поколение, которое меня научило мужеству, вдохнуло в меня героизм. Это началось с Майдана", - заявил актер.

Напомним, что актер Горбунов оправдал Усика и Ломаченко за дружбу с россиянами.

Как сообщала Politeka, Горбунов указал на ошибку Украины, которая существует 20 лет.

Также Politeka писала, звезда российского кино Горбунов решил помочь бойцам АТО деньгами.