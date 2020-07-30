Скандальний російський актор Іван Охлобистін обізвав проукраїнських росіян

Зокрема, він заявив, що в Росії нібито майже всі підтримують так звану Новоросію.

Таку заяву він зробив 2015 року після поїздки до окупованого Донецька, передає Обозреватель.

При цьому він переконаний, що ті "виключення", які не підтримують створення так званих республік, є "збоченцями і покидьками". На його думку, російське населення нібито робить все можливе, щоб не дати захватити весь світ.

"У кожної нації є своя національна ідея. І, на жаль, у хворобливому своєму піку вона зводиться до світового панування. І тільки у російського народу ця національна ідея росіян протилежна: навпаки, ця національна ідея полягає, щоб не допустити реалізації національних ідей всіх інших народів. Щоб нікому не було можливо захопити весь світ", - сказав Охлобистін.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський актор Іван Охлобистін, відомий своїми постійними українофобними заявами, закликав владу РФ до ядерної війни з США. За його словами, всьому світові потрібна масштабна війна. Крім того, він заявив, що пора наступати поки Трамп не зробив цього першим.

Охлобистін вважає, що росіянам треба донести до американців "своє розуміння". Актор закликав РФ продемонструвати свою рішучість США, поки Трамп не натисне "ядерну кнопку.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.