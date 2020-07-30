Скандальный российский актер Иван Охлобыстин обозвал проукраинских россиян

В частности, он заявил, что в России якобы почти все поддерживают так называемую Новороссию.

Такое заявление он сделал 2015 года после поездки в оккупированный Донецк, передает Обозреватель.

При этом он убежден, что те "редкие исключения", которые не поддерживают создание так называемых республик, являются "извращенцами и подонками". По его мнению, российское население якобы делает все возможное, чтобы не дать захватить весь мир.

"У каждой нации есть своя национальная идея. И, к сожалению, в болезненном своем пике она сводится к мировому господству. И только у русского народа эта национальная идея противоположна: наоборот, национальная идея россиян заключается, чтобы не допустить реализации национальных идей всех остальных народов. Чтобы никому не было возможно захватить весь мир", - сказал Охлобыстин.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский актер Иван Охлобыстин, известный своими украинофобными заявлениями, призвал власти РФ к ядерной войне с США. По его словам, всему миру нужна масштабная война. Кроме того, он заявил, что пора наступать пока Трамп не сделал этого первым.

Охлобыстин считает, что россиян нужно донести до американцев "свое понимание". Актер призвал РФ продемонстрировать свою решимость США, пока Трамп не нажмет "ядерную" кнопку.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.