Актриса Ірма Вітовська зробила несподівану заяву про українську владу

Зокрема, вона заявила, що влада в Україні повинна "одружитися" на країні.

Про це вона сказала 2020 року під час Facebook-ефіру для видання Обозреватель.

"Українська влада повинна одружитися на нашій країні. Я не хочу, щоб вони кидали свої сім'ї, але ця країна потребує такої терапії, в повному зреченні від усього матеріального, в повному служінні і паханні тільки на її ривок. Це не одна людина. Повинна прийти ціла когорта людей, яка покладе себе на це", - зазначила вона.

Разом з тим вона заявила, що мистецтво стає в опозицію до будь-якого президента і до будь-якої влади, яка приходить. Крім того, вона зазначила, що повинна бути конфліктність для нового виходу вперед, яке мистецтво завжди закладає. Це неможливо без того, щоб бути в опозиції до будь-якої діючої влади.

"Мистецтво – це завжди провокатор. Тому нікому пощади не буде. Навіть якщо завтра прийде супер-влада, яка створить нам супер-умови, всі інститути будуть чітко працювати, всі будуть задоволені, буде добробут – мистецтво все одно має робити свою деструкцію, щоб не дозволити товариству прийти в стан заспокоєності, яке в подальшому може призвести до стагнації", – переконана вона.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.

Як повідомляла Politeka, Ірма Вітовська поставила на місце "патріотів" України.

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