Актриса Ирма Витовская сделала неожиданное заявление об украинской власти

В частности, она заявила, что власть в Украине должна "жениться" на стране.

Об этом она сказала 2020 года во время Facebook-эфира для издания Обозреватель.

"Украинская власть должна жениться на нашей стране. Я не хочу, чтобы они бросали свои семьи, но эта страна нуждается в такой терапии, в полном отречении от всего материального, в полном служении и пахании только на ее рывок. Это не один человек. Должна прийти целая когорта людей, которая положит себя на это", - отметила она.

Вместе с тем она заявила, что искусство становится в оппозицию к любому президенту и к любой власти, которая приходит. Кроме того, она отметила, что должна быть конфликтность для нового выхода вперед, которую искусство всегда закладывает. Это невозможно без того, чтобы быть в оппозиции к любой действующей власти.

"Искусство – это всегда провокатор. Поэтому никому пощады не будет. Даже если завтра придет супер-власть, которая создаст нам супер-условия, все институты будут четко работать, все будут довольны, будет благосостояние – искусство все равно должно делать свою деструкцию, чтобы не позволить обществу прийти в состояние успокоенности, которое в дальнейшем может привести к стагнации", – убеждена она.

Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.

Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.

Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.