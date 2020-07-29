Повернення ОРДЛО до складу України на нинішніх умовах – контрольний постріл в українську державність

Таку думку у своєму блозі на Цензоре висловив юрист, публіцист і громадський активіст Геннадій Друзенко, передає Politeka.

Автор напомнинает, що за іронією долі ці умови схвалив колишній президент Петро Порошенко, який домовився про них у Мінську з російським президентом Володимиром Путіним за посередництва Ангели Меркель і Франсуа Оланда.

На думку експерта, прийнятних для Києва варіантів вирішення конфлікту на Донбасі залишається лише його заморожування.

"Якщо перерахувати втрати ВСУ в перерахунку на кілометри звільненій території за останні п'ять років, то вийде, що Жуків з Ватутіним (декларували, що "російські баби ще народять") витрачали на порядок менше бійців, щоб відвоювати квадратний кілометр", – заявляє Геннадій Друзенко.

Крім того, юрист вказує на те, що повернення непідконтрольних територій Донбасу до складу України на умовах, прописаних Мінськими угодами, українськими патріотами буде однозначно розглядатися як зрада.

"Реінтеграція ЛДНР в Україну на умовах Мінська – це провокація в Україні справжньої громадянської війни. Тим більше, що рани по обидві сторони лінії розмежування ще не загоєні, а могили ще свіжі", – зазначає Друзенко.

Також активіст висловив припущення, що досягнута угода про перемир'я – це не стратегія, а тактика, яка спрямована на те, щоб швидко його порушити.

"Традиційно звинувативши іншу сторону у зриві досягнутих домовленостей", – резюмував Геннадій Друзенко.

Politeka писала, що президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, зателефонувавши Володимиру Путіну. Таку думку озвучив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, немає ніякої гарантії, що "режим тиші" на Донбасі буде дотримуватися навіть після телефонної розмови Зеленського і Путіна. У той же час експерт упевнений, що рішення українського лідера зв'язатися з російським колегою було правильним.

"Дзвінок Зеленського Путіну був правильним кроком. Таким чином, український президент підкреслив той факт, що саме Росія є стороною конфлікту на Донбасі, і саме від позиції Москви залежить, чи буде дотримуватися перемир'я. Зеленський ж не подзвонив комусь з ватажків "ЛНР" і "ДНР", як того вимагає Російська Федерація – він подзвонив в Росії Путіну, як стороні-учасниці війни на Донбасі", - зазначив він.

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