Возвращение ОРДЛО в состав Украины на нынешних условиях – контрольный выстрел в украинскую государственность

Такое мнение в своем блоге на Цензоре выразил юрист, публицист и общественный активист Геннадий Друзенко, передает Politeka.

Автор напомнинает, что по иронии судьбы условия эти одобрил бывший президент Петр Порошенко, который договорился о них в Минске с российским президентом Владимиром Путиным при посредничестве Ангелы Меркель и Франсуа Оланда.

По мнению эксперта, из приемлемых для Киева вариантов разрешения конфликта на Донбассе остается лишь его замораживание.

"Если пересчитать потери ВСУ в пересчете на километры освобожденной территории за последние пять лет, то получится, что Жуков с Ватутиным (декларировавшие, что "русские бабы еще нарожают") тратили на порядок меньше бойцов, чтобы отвоевать квадратный километр", – заявляет Геннадий Друзенко.

Кроме того, юрист указывает на то, что возвращение неподконтрольных территорий Донбасса в состав Украины на условиях, прописанных Минскими соглашениями, украинскими патриотами будет однозначно рассматриваться как измена.

"Реинтеграция ЛДНР в Украину на условиях Минска – это провокация в Украине настоящего гражданского конфликта. Тем более, что раны по обе стороны линии разграничения еще не зажившие, а могилы еще свежие", – указывает Друзенко.

Также активист высказал предположение, что достигнутое соглашение о перемирии – это не стратегия, а тактика, которая направлена на то, чтобы быстро его нарушить.

"Традиционно обвинив другую сторону в срыве достигнутых договоренностей", – резюмировал Геннадий Друзенко.

Politeka писала, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, позвонив Владимиру Путину. Такое мнение озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, нет никакой гарантии, что "режим тишины" на Донбассе будет соблюдаться даже после телефонного разговора Зеленского и Путина. В то же время эксперт уверен, что решение украинского лидера связаться с российским коллегой было правильным.

"Звонок Зеленского Путину был правильным шагом. Таким образом, украинский президент подчеркнул тот факт, что именно Россия является стороной конфликта на Донбассе, и именно от позиции Москвы зависит, будет ли соблюдаться перемирие. Зеленский же не позвонил кому-то из главарей "ЛНР" и "ДНР", как того требует Российская Федерация – он позвонил в Россию Путину, как стороне-участнице войны на Донбассе", - отметил он.

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