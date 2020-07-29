Відомий актор Олексій Горбунов розповів, як молоде покоління очистить Україну
За його словами, сучасне українське суспільство готове до повного очищення завдяки молодому поколінню, яке виявило силу духу на Євромайдані і на східному фронті.
Про це він розповів 2017 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.
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Він розповів, що запропонував би чиновникам від культури зняти кіно про Україну, "бо на нас в Європі дивляться як на село". "Коли ви уявляєте Україну, люди в Європі сміються", - додав Горбунов. Артист зазначив, що справжню країну і її людей не показують у фільмах на ТБ.
"Моя країна – ті, хто були на Майдані. Це обличчя тих людей, які загинули. Моя країна – це молоде покоління, яке мене навчило мужності, вдихнуло в мене героїзм. Це почалося з Майдану", - заявив актор.
Актор також підкреслив, що події Революції Гідності його "повністю перевернули завдяки молодим".
"Я не вірив, що це таке круте і сильне покоління. Я взагалі забув, що люди знають – що таке сила духу. А тут мені діти показали, що таке сила духу і продовжують показувати", - зізнався артист.
Горбунов вважає, що сучасне українське суспільство стає чистішим. Відповідаючи на питання, коли воно очиститься повністю, він сказав:
"Це може статися завтра. До цього все готово. Покоління готове. Людей багато… Ми зачекалися".
Нагадаємо, що актор Горбунов виправдав Усика та Ломаченка за дружбу з росіянами.
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